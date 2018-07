El hilo que te hará bucear hasta el origen de la caza furtiva: ¿quiénes murieron devorados por leones en Sudáfrica?

Un rinoceronte cazado para quitarle el cuerno | Atresmedia

Al menos dos cazadores furtivos de rinocerontes morían hace varios días devorados por leones en la reserva de Sibuya, en el sureste de Sudáfrica, una noticia que muchos achacaron al "karma" en redes, censurando así las matanzas de animales que se realizan en el país. Tras la noticia, el periodista Xavier Aldekoa ha reflexionado en Twitter sobre lo que esconden las mafias de la caza furtiva, donde los "currelas", es decir, las víctimas, son los que trabajan para los verdaderos amos de las organizaciones.

Hace días, varios cazadores furtivos fueron devorados por leones en Sudáfrica. Las reacciones del tipo “karma”, “merecido”, etc no se hicieron esperar. Que se jodan, y tal. Yo no guardo simpatía por las mafias que matan animales, ninguna. Pero si me permitís algún matiz, HILO — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Tras enterarme, llamé al director de la reserva para confirmar la noticia. No es la primera vez que sale una fake new similar (link). La policía provincial también confirmó las muertes. ¿Furtivos? Todo indica que sí, pero qué tipo de furtivos. Veamos.

https://t.co/iNGa8qXbsw — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Las mafias de caza furtiva (de Viernam y China) están llevando una masacre en Sudáfrica, donde vive el 80% de los rinocerontes del mundo. En Asia se cree que el cuerno de rino cura el cáncer o da vigor sexual. Y, claro, BOOM: en mercado negro, un cuerno de 10kg cuesta 1millón€. — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Resultado: desde hace 5 años, matan a 3 rinos al día en Sudáfrica. +1000 al año. Y, claro, las mafias se han hecho fuertes: helicópteros, armas pesadas, lentes de visión nocturna y ayuda de autoridades corruptas. Luego están los mataos, los currelas. Y ahí es donde quería llegar — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Los furtivos en el terreno, como los devorados por leones, son africanos sin recursos, fáciles de reemplazar si les detienen. O si los matan. Si consiguen cuernos, reciben 3500€, una puta fortuna para sus familias. Pero virutillas. (Recordemos: el jefe se saca un millonazo) — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Y contexto: Cabo Oriental, provincia donde los leones se zamparon a los furtivos, es la más pobre del país. El 76% vive en la pobreza, 1/3 depende de ayuda del gobierno. En época colonial fue una de las zonas donde confiscaron más tierras a los nativos. Robaron, vaya — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

La reserva de Sabuya ocupa 30km cuadrados y una noche cuesta unos 400-500€ aprox. Todo ok, pero por dar perspectiva de la desigualdad. Luego, los tipos devorados por los leones iban a pie, con pan en la mochila para seguir durante días a los rinos. Sin material sofisticado. — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

No voy a defender a los furtivos. Son tipos sin escrúpulos, capaces de cortar el cuerno a un rino aún vivo o disparar a la cría para matar a la madre que no la abandona. Lo digo porque lo he visto. ¿Hijos de puta? Sí. Pero todo esto va de otra cosa — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Va de mafias internacionales y políticos corruptos, sociedades que consumen sin escrúpulos y mucha pasta. Los tipos muertos por leones son desgraciados, mala gente si queréis, pero el último eslabón de la cadena. A mí su muerte no me alegra, me da pena. — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Porque, como siempre, los de arriba nunca pagan. Y mientras nosotros aplaudimos cuando los desgraciados pagan con sangre y son despedazados por leones, el negocio sigue. Y a este ritmo, en 20 años los rinos se habrán extinguido.

Y ya, era eso, disculpad el ladrillo. — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 9 de julio de 2018

Creo que es evidente que no justifico nada, sólo doy contexto. Por si acaso. Esto es lo que les hacen a los rinocerontes. Como la base del cuerno es más grande (y pesa más; ganan más $), les cortan media cara y los dejan morir desangrados. Mierda de mafias.

Foto: Brent Stirton pic.twitter.com/0qbOkvb0gf — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 10 de julio de 2018

Seguro que te interesa Al menos dos cazadores furtivos de rinocerontes mueren devorados por leones en Sudáfrica

Publicidad