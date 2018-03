Hallan el cuerpo de una mujer en el embalse de Arbón, zona donde se buscaba a una de las desaparecidas de Asturias

Cuatro horas han tardado los agentes para acceder al cuerpo que se ha hallado en el embalse de Arbón. Hasta el lugar ha tenido que trasladarse un equipo de buzos. Según la Guardia Civil, presenta características similares a las de Paz Fernández, una de las tres mujeres desaparecidas en Asturias en los últimos días. Además, la han encontrado en la zona en la que se buscaba a Paz, a unos nueve kilómetros de distancia de Navia, el lugar donde se le perdió la pista.

Ha sido un vecino quien ha dado la voz de alarma. Lo último que se supo de ella fue que pasó la noche en un hostal de esta localidad. Su perro y su coche aparecieron cerca del Hospital de Jarrio. Su hermana había vuelto a hacer un llamamiento en las redes sociales para continuar buscándola: "Se volverán a hacer dos quedadas, una el sábado y otra el domingo", anunciaba en su cuenta personal de Facebook.

Mientras, en la Costa de Santa María del Mar siguen las batidas por cuarto día consecutivo para tratar de dar con el paradero de Concepción Barbeira. Su familia cree que su desaparición, el pasado 2 de marzo, no fue voluntaria. "Alguien la ha parado en el camino y se la ha llevado. Ella, por su voluntad, no", ha asegurado Ana Barbeira, su hermana. Su coche apareció a dos kilómetros de su vivienda. Fue su sobrina quien lo localizó.

"Las puertas estaban cerradas pero el coche estaba abierto", explica Silvia Rodríguez, sobrina de Concepción. A estas dos desapariciones se suma una tercera, la de Lorena Torre, en Gijón, tan solo un día antes. Un helicóptero continúa sobrevolando El Rinconín. Las tres son mujeres en torno a los 40 años, y sus vehículos han sido localizados en zonas que no solían frecuentar. Aunque la Delegación de Gobierno insiste en que no hay vinculación entre los tres casos, en la familia de Concepción dudan. "Creo que sí tienen que ver", considera Ana. Pero los investigadores, de momento, no han hallado ningún hilo conductor.