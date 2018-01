Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Marbella que podría ser el de la británica desaparecida

El cuerpo ha sido encontrado por una mujer que paseaba por la playa Oasis de Marbella, que tras su hallazgo, ha avisado a las autoridades. Así, según las citadas fuentes, el cuerpo ha sido trasladado al anatómico forense y se está a la espera de realizarle la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Al parecer, no obstante, no presenta signos de violencia externa. La desaparecida, que responde al nombre de Rebeca Muldoon, denunció el pasado 1 de enero a su pareja, que fue detenida. El día 2 ella no se presentó en el juzgado, aunque en un principio se descartó la participación directa de él, ya que se encontraba arrestado cuando se produjo la desaparición.

Según la alerta en las redes sociales sobre la desaparición de la mujer, tiene 35 años, no llevaba dinero ni documentación y su teléfono móvil aparecía apagado.