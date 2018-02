Hallan a dos personas muertas en una caseta de campo en Vallada

La autopsia es la que va a determinar la causa de la muerte de dos personas encontradas fallecidas en una caseta de la localidad valenciana de Vallada. La primera hipótesis es una intoxicación por humo.

Se ha encontrado una hoguera en el interior de esta casa, una casa que no tiene las condiciones para vivir, no hay luz, no hay agua y mucho menos las medidas de seguridad para encender una hoguera en su interior.

La denuncia de la hermana de la mujer fue la que inició la investigación, finalmente la Policía Nacional fue la que encontró a la pareja dentro de la caseta.

En la localidad apenas los conocían, pero dicen que es posible que estén viviendo aquí desde antes de Navidad.