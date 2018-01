Gritones, faltones y vagos; así somos los españoles según el periódico The Times

Gritar "oiga" a los camareros y "tirar todo lo que no se come al suelo" son sólo algunas de las recomendaciones de The Times para ser buen español. Además, el diario apunta, en tono de humor, que los españoles siempre damos besos y abrazos: "Olvide las ideas anglosajonas de buena educación; ser español significa entrar en un bar y abrazar y besar a desconocidos".

El artículo, escrito por el periodista Chris Haslam, añade que el abanico es imprescindible para las mujeres. También dice que siempre somos impuntuales: "Llegar 30 minutos tarde es llegar demasiado pronto".

El periodista no se olvida de la gastronomía española, aunque tiene un visión un tanto grotesca, ya que para él todo el mundo desayuna "tostada de sobrasada y café cortado". Sobre las costumbres en el trabajo, afirma que la gente abandona sus puestos a media mañana para ir a la cafetería y no volver hasta la hora de comer.