Grandes diferencias entre la España rica y la España pobre: quienes residen en ciudades con mayor renta per cápita viven más

Chalés con todo lujo de detalles en El Viso, Madrid y casi 550 kilómetros dirección Sevilla, en Polígono Sur, casas viejas, deterioradas y la gente que pasea en sus calles sin trajes ni lujos. Es el barrio con menor renta, ocho veces más pobre que el primero.

En el barrio de El Viso, Madrid, hay una renta per cápita de más de 36.000 euros y en las 3.000 viviendas de Sevilla no llegan a los 5.000. "Cuando voy a entrevistas de trabajo, no digo que soy del barrio para que me llamen", explica un joven.

Por ciudades, también pierde el sur. Con 23.800 euros, Pozuelo de Alarcón, Madrid, es la ciudad con más renta del país, la última, Níjar, Almería con 6.200. Claro, donde hay más dinero se vive más. Aunque la excepción está en Rivas, son los que tienen mayor esperanza de vida

Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid, explica que "es una ciudad muy activa, con mucho tejido asociativo".

Según los datos, todas las ciudades superan los 80 años de esperanza de vida excepto La Línea de la Concepción, en Cádiz. Segundo, Pozuelo y en la cima está Rivas. Además, tiene la mayor tasa de actividad.

La gente mayor enseña más estadísticas, Benidorm, por ejemplo, es la ciudad con hogares donde sólo vive una persona. Turistas, retirados o en extranjeros también hay en Torrevieja, ciudad con mayor porcentaje de extranjeros, aunque eso ya, no marca la diferencia.