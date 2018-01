Falta de información, retraso al avisar a la UME... los motivos que dejaron a más de 3.000 vehículos atrapados durante 18 horas en la AP-6

UNA SITUACIÓN QUE PODRÍA HABERSE EVITADO

Los conductores denuncian que nadie les impidió entrar en la AP-6. Aseguran que hubo fallos, que no hubo avisos en las pantallas luminosas y que sólo se recomendaba moderar la velocidad, pero no se avisaba que había cortes. Hasta las 23.30 horas no se pidió ayuda a la UME.