Expulsan a una joven de un avión por tener dolores menstruales

Una polémica decisión de la aerolínea Emirates puede provocarle graves consecuencias tras su viralización en redes sociales. La razón: la compañía ha expulsado de uno de sus vuelos a una joven que decía padecer dolores menstruales. Beth Evans, de 24 años, y Joshua Moran, de 26, se disponían a despegar desde Birmingham con dirección a Dubái.

A bordo del avión A380, una azafata que formaba parte de la tripulación oyó a Evans, poco antes de que despegara la aeronave, explicarle a Moran que en ese momento estaba sufriendo fuertes dolores menstruales, según ha recogido el diario 'Metro'. En concreto, la joven estaba confesando a su pareja que padecía dolores de vientre como consecuencia del periodo.

La azafata comentó la situación al resto de empleados a bordo, que decidieron consultar a un médico qué debían hacer en este caso. Llegaron a la conclusión de que, al no contar con un ningún otro facultativo que viajase en la aeronave, la pareja tenía que abandonar el avión.

La razón, según explicó posteriormente un portavoz de Emirates Airlines, es que "existía miedo de que el estado de salud de la joven empeorara durante el trayecto". Una decisión que no satisface de ningún modo a Evans y a su pareja. Para él, "ser expulsados por tener dolores a causa del período es una locura. Beth estaba llorando y muy enfadada. Es vergonzoso que tuviera que hablar de un tema como ese".

No obstante, la aerolínea también ha señalado que puede negarse a que algún pasajero vuele si sus condiciones de salud no son del todo seguras. Sobre todo para evitar problemas durante el vuelo. Incluso, según el reglamento la compañía no está obligada a reembolsar el dinero a los clientes expulsados por circunstancias como esta.