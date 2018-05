La estremecedora denuncia de violación de una jornalera después de trabajar en el campo: "Me maltrataron y me pegaron en la cara"

Un equipo de laSexta Columna ha podido captar el hermetismo que se vive en el Campo de Gibraltar desde que medios nacionales e internacionales denunciaran los presuntos abusos sexuales a temporeras.

"Hizo que me arrodillara y me obligó a tener sexo anal con él; no conocía a nadie y cuando supe el idioma me dijo que no hablara con nadie", así relataba los abusos de su capataz una trabajadora.

Con miedo a ser identificada, su historia es la de muchas que de día trabajan en el campo y de noche, cuentan, son esclavizadas por sus capataces.

"Nos llegan bastantes testimonios de gente que dice que esto está ocurriendo", afirmó en laSexta Noche Antonio Abad, coordinador de Nuevos Ciudadanos por la interculturalidad de Lepe.

Aseguran que son obligadas a mantener sexo con tal de seguir empleadas: "Me maltrataron y me pegaron en la cara. Sólo quería mi pasaporte para volver a Marruecos".

El miedo y el desconocimiento les dejan en una situación de total vulnerabilidad. "Vienen sin conocer el idioma, poner en manos de estas mujeres el papel de denunciar no es responsable", apunta Laura Simón, del colectivo Mujer 24 horas.

La grave situación se ha puesto en conocimiento del parlamento andaluz y la brigada de extranjería de la Policía continúa investigando. No se descartan, de momento, nuevas detenciones.