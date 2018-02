"Estoy nervioso, me encuentro fatal": la lucha de los vecinos de San Rafael contra el temporal ante la inacción del Ayuntamiento

laSexta participa en un rescate en Los Ángeles de San Rafael, núcleo urbano de Segovia. Aislados por la nieve esperan una octogenaria y su hijo. Llevan cuatro días sin poder salir de casa. Él es diabético y necesita insulina; ella, además, tiene en unas horas una importante cita médica en el hospital. "Vamos a ver si conseguimos acceder a estas personas, al menos para acompañarla a que compre víveres", dice, desde su todoterreno, Jesús, un vecino de la zona.

No trabaja ni para el 112 ni para el Ayuntamiento. A él le acompaña su hija, y por delante abre camino una excavadora de su empresa. "No es una que haya traído el Ayuntamiento. Por aquí lleva días sin pasar ninguna quitanieves", cuenta la hija de Jesús. Por fin logran llegar hasta Pablo y su madre. Él cuenta a las cámaras de laSexta su situación: "Estoy nervioso, me encuentro fatal, dando vueltas todo el día y con dolor de cabeza".

De esta forma viven los vecinos de San Rafael estos días: organizándose entre ellos como reacción a la inacción del Ayuntamiento del Espinar que denuncian. En Morella, Castellón, se limpian los coches y se asegura cada paso. Falta costumbre porque llevan dos días aislados. Ahora vuelven a abrir los colegios, aunque sin fe en que la mayoría de alumnos pueda llegar. En Murguía, por su parte, la carretera sigue cubierta de nieve y hielo. Como en otros muchos municipios, depende de sus palas y de esta excavadora para retomar su rutina.