Estos son los cinco puntos más polémicos de la sentencia a 'La Manada' que los condena por abuso sexual

La indignación no desaparece, la polémica sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' a nueve años de cárcel por abuso sexual, pero no por agresión, sigue cuestionándose en la calles. Hay demasiados puntos polémicos:

1.- El Tribunal cree que el testimonio de la víctima no demuestra consentimiento, pero aun así exculpa a los cinco acusados de agresión por no ejercer violencia ni intimidación pese a que describen hechos tan brutales como estos: "La denunciante está agazapada, acorralada, contra la pared por dos de los procesados y gritando". Unos gritos que, para los jueces y tal y como se relata en el grueso de la sentencia, son la prueba de que no había voluntad parte de la joven.

2.- La sentencia también lo remarca en varias ocasiones: en aquel portal de la calle Paulino Caballero hubo superioridad por parte de los cinco condenados. "La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad".

3.- En un lugar apartado, con cinco hombres de complexión fuerte, mayores que ella, reconocen que la joven se sintió impresionada y sin capacidad de reacción: "Muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes la utilizan como un mero objeto".

4.- El fallo también afirma que hubo penetración y que los ruidos emitidos por la víctima no son precisamente de placer: "No pueden identificarse con la experimentación de placer sexual por la denunciante. Estos sonidos igualmente pueden expresar dolor o pena".

5.- Queda probado, en la sentencia, que ella no sabía que la estaban grabando. Mantuvo los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Ellos, sin embargo, sonríen varias veces a la cámara.

A pesar de todo esto, para los magistrados la entrada en el portal es clave a la hora de emitir un veredicto. Destacan que ella entró sin violencia. Que se estaba besando con uno de ellos y que, de manera califican súbita y repentina entraron cogidos de la mano, es decir, sin intimidación. "No apreciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual". Para el tribunal tampoco se aprecia violencia en las lesiones que presentaba la chica. Por eso descartan la agresión.