Indignación por el cierre la balsa minera de Mazarrón pese a los informes que aseguran que es perjudicial para la salud de los vecinos: "Sentimos rabia y mucha pena"

Una insólita laguna roja tiene enfrentados a vecinos de Mazarrón, Comunidad de Murcia y Ayuntamiento.

Los paisajes situados a cinco minutos de la costa se generaron por depositar residuos de las antiguas minas de la región. Paisajes y colores que están a punto de desaparecer.

"Se producía una imagen visual de un charco espectacular", asegura Alicia Jiménez, alcaldesa de Mazarrón.

Al llover se embalsa el agua y los ácidos la convierten en 'sangre'. Pero los informes técnicos aseguran que este agua que se filtra contiene sustancias perjudiciales para la salud.

"Se ha corroborado que se ha desplazado el depósito, que el agua se está filtrando y contiene ácidos contaminantes", explica Esther Marín, directora general de Actividad Marina.

Sin embargo los vecinos, reunidos en una plataforma, no terminan de creer estas razones y no imaginan el día en el que no la vuelvan a ver.

"Rabia, dolor, mucha pena porque no es justo. Esta balsa no contamina más que cualquier otro trozo del otro 99% de las minas. Perdonamos la intervención siempre y cuando al menos en el acabado final de la obra se volviese a recrear el paisaje que hay ahora mismo", asegura Juan Sánchez Calventus, portavoz de la plataforma en defensa de las Minas de Mazarrón.

"Por parte de los técnicos ven incompatible el poder recrear esa balsa y que se garantice totalmente la seguridad", añade Alicia Jiménez, alcaldesa de Mazarrón.

Luz Casal o Aurin grabaron sus videoclips en la mina de Mazarrón, un escenario único que desaparecerá en unos meses si nadie lo remedia.