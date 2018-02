El emotivo mensaje del padre de Ekai, el joven transexual que se suicidó en Ondarroa: "Tu ida no será en vano. Espero que tú seas el último"

"Eras un genio en todo (...) Incluso, a nuestro pesar, también has sido un genio al lograr tu meta y tu paz". Es el mensaje de despedida que Elaxar Lersundi le ha querido dedicar a su hijo Ekai. El joven transexual se suicidó en su domicilio de Ondarroa "vencido ante tanta traba", según informó Chrysallis Euskal Herria.

La carta, que ha sido compartida por más de 5.000 personas, ha conmovido a la red, que se ha llenado de mensajes de apoyo a la familia y a la lucha de Ekai:

"Pensaba que era más fuerte y duro de lo que soy pero, aun así, respeto tu decisión de irte cuando tú has elegido. No lo comparto y me gustaría maldecirte por lo que te has hecho y nos has hecho, pero tan solo puedo seguir queriéndote, no más que antes, ya que no se puede querer más de lo que te queríamos.

Eras un genio en todo, escribiendo historias, dibujando, bailando, en idiomas, en fotografía, etc, etc, etc. Incluso, a nuestro pesar, también has sido un genio al lograr tu meta y tu paz. Sé que tu ida no será en vano y, como tú lo decías mil y una veces, en muchas cosas, que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás.

Espero que tú, mi genio, EKAI, seas el último.

HASTA LUEGO EKAI

¡Mamá, Iradi y yo te queremos!"