El temporal barre toda la Península y las nevadas continuarán hasta el miércoles

Hacía tiempo que la Gran Vía no despertaba blanca, no ha parado de nevar y no copitos, sino copos de tamaño considerable

La nieve en la Castellana ha cuajado totalmente, igual que en el barrio de Hortaleza, donde ha sido complicado hasta sacar los coches de los aparcamientos.

En total, 32 provincias están en alerta por nevadas. En ciudades como Cuenca llegar a la escuela ha sido complicado, aunque los niños han disfrutado por el camino con la nieve.

La nieve también va a seguir cayendo en toda la Cordillera Cantábrica, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, el interior y Castellón.

A puñados han echado sal en Segovia y han hecho hasta esculturas profesionales. Increíble la acumulación en Reinosa, Cantabria, de más de 20 centímetros. Allí están acostumbrados

Hay que limpiar pala en mano o a lo grande. Hasta los techos de las unidades móviles de la televisión. "Estamos hasta arriba, tengo que ponerme las botas de agua para poderme defender", explica un vecino de Ávila.

Defenderse de los copos que se acumulan en los cuernos de terneros... en todas partes. Paciencia porque el temporal va a continuar hasta el siete de febrero y esperan los días más fríos del año.