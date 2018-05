El profesor de Santiago que defendió a 'La Manada': "Que se me expulse de la Universidad porque no me voy a callar"

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas Luciano Méndez, que colgó un vídeo defendiendo a 'La Manada', ha pedido a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que lo expulse y advierte de que no se va a "callar".

"Confío en que mi expulsión valga para algo, que se me expulse de la universidad, porque callar no me voy a callar", afirma el docente en un nuevo video colgado en su perfil de la red social Facebook.

En la grabación, Luciano Méndez asegura que recibió un correo de la USC en el que se le comunica la apertura de un expediente informativo por sus afirmaciones. "No me voy a prestar a nuevos expedientes, que preparen uno de expulsión", señala al respecto. Asimismo, denuncia ser víctima de una "injusticia manifiesta".

"Cuando firmé el contrato de funcionario no me dijeron que estaban secuestrando mi libertad de opinar. Es preocupante que la universidad haga cosas de este calibre", argumenta.

Además, carga contra el resto de profesores de la universidad pública compostelana a los que acusa de tener "sueldos considerables" pero "de trabajar poco". "Ahora vienen hinchando el pecho y diciendo que no se pueden permitir agresiones contra las personas... Es una cosa insólita", critica.

Por último, el profesor que aseguró que la víctima de 'La Manada' "disfrutó", dice "no ser machista" y se define como "un luchador contra la injusticia en cualquier campo que se presente".

"Si la injusticia se comete contra las mujeres, soy defensor de las mujeres y, si se comente contra los hombres, soy con los hombres", indica.

"Hay que ser consciente de que vivimos en una sociedad en la que somos distintos hombres y mujeres físicamente, etc. No somos mejores unos que los otros, somos diferentes", insiste para mostrarse "muy respetuoso con la condición femenina"."De hecho, mi sospecha es que las mujeres son más felices que los hombres, con eso lo digo todo", añade.

Por su parte, preguntada al respecto, la Universidad de Santiago de Compostela ha rechazado entrar a valorar el nuevo vídeocolgado por el docente y ha recordado que ya le fue abierto un expediente informativo para determinar si Luciano Méndez incurrió en algún tipo de irregularidad con sus afirmaciones.

En días anteriores, el rector electo de la USC, Antonio López, consideró que las manifestaciones realizadas por este profesor de Ciencias Económicas --que ya fue sancionado en 2016 por la universidad por comentarios machistas contra alumnas-- pueden constituir "un delito penal".

Además, Antonio López subrayó que "si hay indicios" es partidario de acudir a la vía penal al considerar que se trata de una "situación grave".