El PP ataca la decisión de recibir el barco Aquarius y asegura que es "un mensaje muy peligroso"

El Gobierno dice que la llegada del Aquarius a España manda un mensaje a Europa. "Es una gran foto del espíritu solidario que los hombres y las mujeres de este país tenemos", señala Carmen Calvo.

Un mensaje que el PP ya critica. "Cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal, es un mensaje muy peligroso", apunta Fernando Martínez-Maíllo.

Pero el Gobierno niega que vaya a crear un efecto llamada: "Europa tiene que reflexionar trabajando mucho más en los países de origen. Ahí es donde está el efecto llamada".

Ante una crisis humanitaria había que actuar pero el PP cree había alternativas mejores y dice que han utilizado esto con fines propagandísticos. "Córcega estaba más cerca. No me parece ético, me parece un error", apunta Hernando.

Ana Pastor sí ha apoyado sin matices la decisión del Gobierno: "Todo lo que sea ayudar a las personas que lo necesitan es bienvenido siempre". Ciudadanos dice que la prioridad era salvar vías pero añade que "es una excepción humanitaria" y "no puede normalizarse".