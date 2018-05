El padre de una de las presuntas víctimas del profesor del colegio Valdeluz insiste en que el centro encubrió los abusos sexuales: "Lo sabían"

Para Javier Rodríguez, padre de una de las jóvenes denunciantes, el colegio Valdeluz sabía lo que estaba ocurriendo. "El director tenía que tomar medidas; estoy convencido de que lo sabían", asegura. Además, añade que en el centro se encargaban de tapar las cosas raras: "A ciencia cierta, el colegio lo sabía. Yo fui a hablar con la tutora, no me creo que no se lo dijera a nadie, que no llegara al jefe de estudios, que no llegara a la dirección".

El acusado de abusar sexualmente de 14 niña comenzó en el año 99 a dar clases en el colegio. Impartía ética, música y religión. Javier Rodríguez añade que "era el alma del colegio, estaba en todas las fiestas, siempre que había algo en el colegio estaba ahí organizando".

El profesor ha negado cometer esos abusos y esperan que de nuevo en el juicio se declare inocente. "Nosotros nos vamos a dedicar a desvirtuar su declaración y a ver que las declaraciones de las menores tienen un peso lo suficientemente fuerte como para buscar la condena", ha apuntado Ignacio Fuster, abogado de una de las denunciantes.

La Fiscalía pide para él 69 años de cárcel e indemnizaciones para las víctimas, algo que también se le pide al colegio. "No hay ninguna responsabilidad civil en este caso por parte del colegio ya que todos los hechos, según se acreditó en la fase de instrucción, se produjeron, presuntamente, fuera de las instalaciones", declara Jesús Mandri, abogado del Colegio Valdeluz.

Según el fiscal, el profesor aprovechó su situación de superioridad sobre las menores para satisfacer su deseo sexual.