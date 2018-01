El calvario de Ana la noche que murió su marido en medio de una gran nevada: "Si tuvo una oportunidad de vivir, se la han quitado"

La nieve ha provocado el colapso de cientos de carreteras en España. Además, ha sido la culpable, asegura Ana, de que la ambulancia que tenía que atender a su marido no llegase a tiempo. "No sé realmente cómo me siento", afirma esta vecina de Sauquillo de Cabezas, en Segovia. Su pesadilla comenzó cuando Jesús, su marido, se empezó a encontrar mal. Ella decidió llamar al centro de salud.

Hasta su casa se desplazó un equipo sanitario que les recomendó avisar al 112 para que les enviaran una ambulancia. "Llamaron enseguida a la ambulancia. Estaba avisada sobre las 23:45, pero a la 01:30 horas aún no había venido", relata Ana. Más de dos interminables horas de espera en las que llamó varias veces a Emergencias para saber cuál era el motivo del retraso.

"Les dije: 'si aquí no viene nadie, mi marido se muere en casa'", recuerda Ana. La Consejería de Sanidad confirma que recibió una llamada del 112 a las 00:46 horas, alertando de que la ambulancia no podía llegar hasta la casa por la intensa nevada.

"No tenía ruedas de invierno ni tracción a las cuatro ruedas como antiguamente sí que tenían. Después de intentar poner las cadenas, no se consiguieron poner", cuenta por teléfono a laSexta el enfermero que atendió a Jesús en casa. Por ello, autorizó a la Guardia Civil a trasladar al enfermo al hospital de Segovia.

Sin embargo, en el centro sanitario los médicos solo pudieron certificar su muerte. Ana cree que se podría haber evitado si el traslado no se hubiese retrasado tanto. "No sé si habría tenido una oportunidad de vivir, siempre me quedará esa duda. Pero si la hubiera tenido, se la han quitado", denuncia Ana. Aún en shock, ella solo pide que su caso no se repita nunca más.