El Ayuntamiento de Pamplona rechaza que se desvirtúe San Fermín por culpa de 'La Manada': se oponen a los pañuelos morados

De una marea blanca y roja podríamos pasar a camisetas negras, con todas las mujeres de luto, para demostrar su rechazo a la sentencia y puesta en libertad de 'La Manada'. Es una de las iniciativas que algunas plataformas feministas están moviendo por las redes sociales.

También, durante el chupinazo llaman a alzar un pañuelo morado y las ya tradicionales manos rojas, quieren que este año, más que nunca, se note el apoyo a la víctima de 'La Manada'.

Con el hashtag 'boicot a San Fermín' empieza a extenderse cada vez más un llamamiento a las mujeres para que no acudan a San Fermín, si no están seguras, dicen, no irán a las fiestas.

Peticiones que en poco más de un día cuentan con más de 14.000 'me gusta' y que han criticado desde Ayuntamiento: "Precisamente hoy nos toca a las mujeres tomar la calle y participar en las fiestas". Creen que sin ellas en San Fermín el grito feminista quedaría silenciado.

Precisamente este lunes han r

esaltado que desde lo sucedido, las denuncias año tras año van aumentando, hemos pasado de tres en 2015 a 22 en 2017, lo que demuestra una mayor sensibilización social.