El arzobispo Cañizares da instrucciones para la misa: ni "vestidos indecorosos" ni usos "profanos"

QUIERE ACABAR CON EL 'GUIRIGAY' EN MISA

Nueva polémica del religioso Cañizares, quiere que no se entre a las iglesias con ropa que sea "indecorosa". El cardenal arzobispo de Valencia ha enviado una carta a todos los sacerdotes diciendo que no se guarda silencio y mostrando su preocupación por la vestimenta. Está a favor de colocar carteles para explicar cómo se puede entrar a los templos, y como no.