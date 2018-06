El duro calvario de Israel, amenazado e insultado por sus vecinos homófobos: "Que le curen el mariconismo"

El calvario de Israel comenzó cuando volvió a vivir con sus padres en Zaragoza tras pasar un tiempo viviendo en Barcelona: allí empezó a recibir insultos y amenazas homófobas por la calle y cartas amenazantes de sus vecinos dirigidas a sus padres.

El joven apareció en un programa de televisión denunciando su sufrimiento y tras emitirse el programa la situación se ha recrudecido. En el buzón de sus padres han aparecido dos cartas de vecinos de su urbanización en las que les invitan a "tomar medidas" y llevar a su hijo "a un centro para que le curen el mariconismo": "¿Qué pasará cuando nuestros nietos se hagan mayores y vean semejante maricón?".

La carta no se queda ahí y lanza los surrealistas motivos de "seguridad y salud" como razonamiento para llevarlo "a un centro". Además aseguran que "estas personas no tendrían que nacer": "En otras épocas ya se habría hecho justicia".

"Espero que toméis una decisión pronto por el bien de todos ya que la convivencia es fundamental en todos los lugares, tanto yo como mi familia queremos una vida sana y sin contagiarnos por mariconismo", reza la carta anónima.

La carta no se queda ahí y va más allá: "No me haría gracia meterme a la piscina y tener que ser observado y visto por su hijo o tener que coincidir en la piscina, más que nada es que estas enfermedades raras no sé si son 100% contagiosas pero estoy felizmente casado y no me gustaría ser enfermado ni infectarme de la homosexualidad".

"Si no toman cartas en el asunto las tomaré yo y será muy duro y drástico", amenaza el escrito que Israel ya ha denunciado ante la Policía.