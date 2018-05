Detenido por matar a su hija recién nacida a patadas porque le molestaba su llanto

Un joven de 20 años ha sido detenido acusado de matar a su hija de un mes. El detenido dio varias patadas a la pequeña cuando esta comenzó a llorar. Según declaró a la Policía, el llanto de la niña le aturdía al estar él en cama.

Según publica 'El Diario', medio mexicano, la madre de la víctima, de 18 años y que trabajaba como empleada doméstica, dejó a la pequeña y a su hijo de un año al cuidado del padre, desempleado y adicto al pegamento industrial.

El detenido afirmó que la bebé no paraba de llorar y no sabía qué hacer. Tras darle varias patadas, vio que la pequeña no reaccionaba y acudió al Hospital con ella. Los médicos confirmaron que la niña falleció por un edema cerebral y una contusión craneal.