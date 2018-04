De justificar la condena a sorprenderle: el viraje de Rafael Catalá en su discurso tras la sentencia a 'La Manada'

El ministro de Justicia cambia su discurso sobre la sentencia de 'La Manada': "Que al final la conclusión sea que no hubo violencia e intimidación a mí me sorprende la verdad". 24 horas antes, desde Córdoba, no era tan contundente y le parecía una pena elevada: "Establecer bien claro que hay un delito, una sanción por el delito cometido, una sanción alta de nueve años".

Un viraje que también se percibe en su cuenta de Twitterr. Nada más conocer la sentencia, Catalá hablaba solo de respeto a las resoluciones judiciales pero después, en una entrevista en la Cadena Ser, incluso sugiere la posibilidad de sancionar al juez que emitió su voto particular: "Si esas declaraciones del voto particular se consideran que están fuera de lo razonable, hay vías disciplinarias, que el Cgpj actúe que esa es su misión".

Para Podemos, son muestras de que el Gobierno va un paso por detrás de la demanda social: "El Gobierno va a rebufo, arrastrado por la movilización de la sociedad española" ha defendido Errejón. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha salido en defensa de los jueces y ha reprochado las críticas de los políticos porque, dice, comprometen la confianza en la justicia.

Ciudadanos pide respetar a unos y a otros: "Respetamos las decisiones judiciales y también en momentos que es muy duro hacerlo y comprendemos la libertad de expresión" ha asegurado Arrimadas. El Partido Popular abre la posibilidad de reformar el Código Penal: "Si hay que cambiar las leyes en España para proteger de la violencia machista a las mujeres se cambiaran las leyes" ha defendido Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía.

Pedro Sánchez pide que se tenga en cuenta el clamor social: "Debe ser tenido en cuenta por la política, por la economía, por la empresa y también por el poder judicial". En Podemos reclaman que se proteja a las mujeres y no a los jueces: "Si el señor Lesmes está más preocupado por proteger a un juez que ha emitido un voto particular objetivamente repugnante pues vera el tipo de prioridades que tiene" ha defendido Echenique.

La asociación de mujeres juezas de España también se ha pronunciado en contra de la sentencia; por los prejuicios y estereotipos de género en la interpretación del Código Penal.