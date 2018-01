Cocaína, papelinas de heroína, armas blancas... una operación policial desmantela 33 'narcopisos' en el Raval

Con contudencia entraban los Mossos y la Guardia Urbana en un 'narcopiso' de la zona de El Raval, de Barcelona. Sorprenden a más de 15 personas consumiendo coca y heroína. Un lugar plagado de papelinas de heroína y de armas blancas.

Ya han intervenido en este barrio más de 33 narcopisos en el último año. "Hay peleas entre narcos. Se ven peleas fuertes durante la noche, con chuchillos, amenazas...", explica un vecino. Se puede ver a gente pinchándose a cualquier hora del día. O peleas graves.

"Una situación que no solo genera problemas de convivencia y de seguridad, sino que también supone un problema grave para el barrio del Raval", asegura Gala Pin, regidora del Ayuntamiento de Barcelona.

"Añade problemas de falta de higiene, puede empezar a reactivar todas esas enfermedades asociadas", asegura José Luis Rabadán, experto en adicciones de la UNAD.

Los que controlan narcosalas ilegales en El Raval las ven necesarias, tal y como señalaron en Expediente Marlasca: "El 'narcopiso' se necesita, tienes a gente que consume, ¿qué vas a hacer?, ¿poner un tío que venda en la calle y que consuman en la calle?".

Los vecinos no están para nada de acuerdo y quiere limpiar el Raval, no de gente, si no de droga.