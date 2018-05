"¿Voy a llevar a un portal a violar a una chica?": un profesor de la USC defiende a 'La Manada' y pide su absolución

Nueva polémica en redes sociales relacionada con la sentencia a 'La Manada'. En esta ocasión, ha sido Luciano Méndez, un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), quien ha publicado un vídeo en Facebook donde señala que no hubo abusos sexuales a la víctima de San Fermín y que los condenados deberían ser absueltos.

"La chavala se ve sola, borracha; sin tener que hacer en San Fermín y sin amigos", apunta Luciano Méndez. Por esta razón, según afirma el docente, la chica vio a "cinco tipos con ganas de marcha" y se fue con ellos hasta que se acaba "morreando con los tipos, claramente. Sabe a lo que va".

Más aún, Méndez hace su propia valoración de las circunstancias para dar a entender que no hubo ni violación ni abusos sexuales a la joven: "Si yo soy violador, ¿voy a llevar a un portal a violar a una chica?, ¿Pero de qué estamos hablando?". Incluso afirma que, aunque no ha visto el vídeo, no lo necesita porque, según sus "indicios y lo que dice la sentencia, la chavala disfruta de la situación".

Precisamente, el docente también ha criticado la sentencia judicial a 'La Manada'. Cree que los magistrados que juzgaban el caso no debieron hacer caso a las "tonterías" ni el "feminismo radical" de la víctima, y que deberían haber evitado la presión social que sí logró Ricardo González, el juez del voto discrepante, de quien dice que "salvó la dignidad de la justicia".

Méndez, que años atrás fue sancionado por la Universidad al amenazar a una de sus alumnas con darle una "bofetada" por el tipo de escote que llevaba esta, cree "que una agresión sexual debe ser duramente castigada", pero en favor de la iguadad, porque, según ha considerado, "si la ley es muy dura, va a haber mujeres que se aprovechen de la jugada".

Los vídeos que ha subido el profesor en Facebook han sido muy compartidos y duramente criticados por muchos usuarios, que han acusado a Méndez de "misógino" y de difundir "un discurso machista" y "sin pruebas".