Cerca del 100% de las mujeres que saben que su hijo tendrá síndrome de Down abortan

Así lo ha manifestado durante su intervención en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que ha añadido que los pocos niños que nacen anualmente con síndrome de Down -algo más de 200- es porque ha habido algún error en el diagnóstico que se da a las embarazadas.

Cámara ha expresado su respeto al derecho a decidir de las madres, pero ha pedido que ese derecho se ejerza con la información oportuna acerca del síndrome de Down y ha afirmado que algunas de las mujeres que acuden a su asociación deciden finalmente tener a su hijo.

El presidente de Down España ha indicado que, según los datos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, todas las mujeres que tuvieron conocimiento de que su hijo portaba esta alteración cromosómica decidieron poner fin a su embarazo.

Según los datos de Down España, hay unas 34.000 personas con esta alteración, de las que el 59 % son hombres y el 41 % mujeres, aunque no existe un censo oficial, y la esperanza de vida de estas personas su va ampliando paulatinamente, de manera que en la actualidad alcanza los 62 años.

El número de nacimientos de niños con síndrome de Down ha ido descendiendo con los años y ha pasado de 16 de cada 10.000 nacidos en el año 1980 a los 5 por cada 10.000 en la actualidad. Cámara ha repasado algunos de los problemas a los que se enfrenta este colectivo, como la escasa tasa de ocupación laboral -el 90 % permanecen inactivos- o la tasa de analfabetismo, superior al 55 %.

El 98 % de estas personas recibe cuidados personales, el 24 % reconoce que no tiene amigos, el 84 % vive en casa de sus padres, y el 92 % no realiza habitualmente actividades culturales. El portavoz del PNV en la Comisión, Íñigo Alli ha lamentado que, según distintos estudios, dentro de 15 años no nacerán personas con síndrome de Down en España.

"La discapacidad nos humaniza", ha subrayado, para después afirmar que "si las políticas actuales nos llevan a la desaparición de una población, hemos fracasado como país". El portavoz del PP Miguel Ángel Paniagua se ha manifestado en el mismo sentido que Alli y ha incidido en la importancia de que exista un itinerario para la finalización de los estudios de primaria y de trabajar por la inclusión real de estas personas en el ámbito laboral, social y cultural.

Por su parte, la diputada del PSOE Begoña Tundidor ha condenado la discriminación sufrida por una mujer con síndrome de Down que fue expulsada de una charla comercial en un hotel de Motilla del Palancar (Cuenca) y ha señalado que "no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino los actos de los demás".

Ángela Rodríguez, de Unidos-Podemos, ha subrayado que tan importante es el derecho a la vida de las personas como el derecho a decidir de las mujeres, algo que está reconocido en las leyes españolas y en declaraciones internacionales. Desde Ciudadanos, Diego Clemente ha secundado las reivindicaciones del colectivo y ha destacado el "dilema ético" que presentan ciertos avances tecnológicos.