Casi la mitad de los niños muertos en accidentes de tráfico no iban en una silla reglamentaria

Un niño a los pies del copiloto, otro tumbado en la parte trasera o nada más equivocado que pensar que lo más seguro son los brazos de tus padres. Sin sillita ocurre esto.

Desde la Fundación Pons, María Jesús Magro, afirma que "la sillita puede llegar a evitar un 75% los fallecimientos en carretera". En la última década el 44% de los niños que murieron en carretera lo hicieron por ir sin sistema de retención. Tres millones y medio de conductores con niños reconocen a veces no la usan.

"La excusa suele ser decir que se va cerca", asegura Francisco Valencia, de la fundación Línea Directa.

También hay quienes no la usan porque no pueden pagarla, como Yesenia o Marina. "Con mi sueldo de 700 euros no me las puedo permitir", sostiene Yesenia. Por su parte, Marina dice que "con seis niños y pidiendo comida, como para comprar una silla de auto; es imposible".

Alexia, en su caso, circuló sin sillita hasta conseguir que le dejaran una de segunda mano: "Me sentaba detrás de mi marido con el bebé agarrado".

Rodrigo Hernández, portavoz de Save The Children, explica que "en España no hay ningún tipo de subvención para un elemento tan fundamental".

Son conscientes de que sin silla pueden perder 200 euros de multa, tres puntos de carné y la vida de su hijo.