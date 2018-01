La carta sobre el 'caso Alcatraz' que podría resolver la mayor la fuga carcelaria de EEUU

Los hermanos John y Clarence Anglin y su socio Frank Morris fueron los cerebros de una de las mayores fugas de la prisión de alta seguridad en Alcatraz, San Francisco. Estos tres ladrones de bancos de los años 60 se habrían lanzado al mar con una balsa, aunque los cuerpos nunca se hallaron y el FBI los dio por muertos. Pero una carta podría reabrir la investigación

Los fugitivos fueron protagonistas representados en 'El escape de Alcatraz', una de las películas más recordadas de los años 70 y 80 protagonizado por Clint Eastwood. Esta reproducía cómo había sido la fuga de los tres maleantes, dejando un final abierto en la imaginación de los espectadores.

Ahora, seis décadas después, John Anglin habría firmado una carta de arrepentimiento donde asegura haber estado oculto durante todo este tiempo y haber sobrevivido a la fuga: "Me llamo John Anglin. Me escapé de Alcaltraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Ahora tengo 83 años y estoy en muy mal estado. Tengo cáncer. Y sí, todos pudimos escapar aquella noche, aunque por muy poco. Si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma", explica.

Anglin ha revelado que permaneció durante varios años en Seattle, en Dakota del Norte y, actualmente, en el sur de California. Asimismo, contó que Morris falleció en 2008 y su hermano Clarence en 2011. La familia de los hermanos siempre ha sostenido que estos sobrevivieron y se habían mudado a Brasil, desde donde mantenían el contacto.

El FBI ha investigado las huellas dactilares, ADN y el tipo de escritura de la carta pero los resultados no han sido concluyentes: "Todo queda en un limbo", señaló Jeff Harp, Analista de Seguridad al canal KPIX 5.