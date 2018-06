Carmena expresa el "orgullo" de ser española con cada rescate de inmigrantes

Carmena ha pronunciado estas palabras, que han provocado el aplauso de público, durante su intervención en el Global Compact sobre Migrantes, donde también han acudido el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.

En concreto, sobre el 'Aquarius' ha dicho que sintió el "orgullo" de ver que España dio una "imagen extraordinaria de solidaridad" en un momento en que "se estaban cerrando las fronteras" a los tripulantes de un barco "lleno de inmigrantes" que estaban "a punto de morir". "Es trascendente e importante que la sociedad con toda su variedad cuando existe un problema de estas características alce la voz, dirija el discurso, lo protagonice", ha manifestado.

Carmena ha dado las gracias al papa Francisco por su "llamada a las personas relacionadas con la política" para actuar con la acogida a inmigrantes y ha expresado su deseo de que los políticos sepan "aceptar la discrepancia" que pueda haber al respecto. "Todos debemos estar unidos por una vocación única, la de salvar vidas, eso es lo imprescindible", ha pedido con voz emocionada.

La alcaldesa opina que todos los partidos quieren "acabar" con las consecuencias negativas de la inmigración porque "no hay unos que sean buenos y otros menos buenos", pero ha reconocido que no todos tiene "la misma solución" ni "la misma visión". "Seamos capaces de hablar, dialogar, de hacer programas para cumplir objetivos de acogida, de protección, sabiendo que tenemos que encontrar unos términos para que la controversia no acabe siendo una controversia áspera", ha añadido.

En la misma línea, ha reclamado "respeto a la dignidad" de las personas inmigrantes, ya que opina que "no podemos seguir absolutamente anestesiados". "Hay que salvar vidas, hay que hacer posible que se acabe ese enorme sufrimiento, ese desprecio a la vida humana", ha apuntado.

Por otro lado, ha recordado que al poco tiempo de ser investida alcaldesa el Gobierno municipal colgó en la sede del Consistorio un cartel con el lema 'Refugees welcome' (Refugiados bienvenidos) en inglés al ser "una lengua más internacional" que el español. "El cartel tuvo algunas crítica, pero se fueron diluyendo", ha comentado.