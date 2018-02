Así fue la reacción de unos alumnos al mensaje de un compañero de clase en el que revela que es transexual

Daniel, de 18 años, explicaba a sus compañeros de clase en su mensaje que es transexual y que, por lo tanto, a partir de ese momento quería que le tratasen como un chico y que le gustaría que le llamasen Daniel.

"Debido a unos acontecimientos de mi vida y cómo me he sentido me he dado cuenta de que soy de verdad así que me quiero presentar de nuevo tal cual soy", escribió Daniel.

"Soy un chico trans, a partir de ahora por tanto me gustaría que me trataseis por lo que soy, un chico", concluyó. Ante este mensaje sus compañeros reaccionaron con total naturalidad y apoyaron de forma unánime al joven. "Encantado, Daniel", "Un placer Daniel", contestaron los alumnos.

La historia de Daniel ha conmocionado a la red. Muchos usuarios se han volcado con el joven y han aplaudido la reacción de sus compañeros.