Así defiende Carmena la acogida de refugiados en Madrid: "No hacerlo es de ser un retorcido psicopatilla"

En un acto de ACNUR por el Día de los Refugiados, la alcaldesa ha señalado que "Madrid es la ciudad del abrazo y la sociedad madrileña es acogedora". Para la regidora, "a la gente le gusta que los demás no sufran".

El Ayuntamiento de Madrid distribuirá a partir de julio una "tarjeta de vecindad" destinada a facilitar la vida de los inmigrantes en situación irregular. Gracias a ella, los migrantes podrán acreditar ante los jueces su arraigo en la capital. Además, la tarjeta permitirá el acceso a los cursos municipales de empleo, los centros de salud y los espacios deportivos.

"Los madrileños quieren acoger a los refugiados"

Así, ha incidido en que Madrid, con su nuevo icono, en el que se ven dos manos dando un abrazo, quiere ser una sociedad "acogedora" porque a las personas les gusta "hacer cosas buenas, que el otro no sufra". "Lo raro es no hacerlo. Es de ser un retorcido psicopatilla. Lo suyo es todo lo contrario, que la gente de tu alrededor no tenga problemas y sea feliz", ha sostenido.

En este sentido, ha defendido que desde el Ayuntamiento de la capital en un momento en el que España tenía que acoger a 17.000 refugiados hicieron una "gran tarjeta de bienvenida", una pancarta que ponía 'Welcome Refugees' que colgaron del Palacio de Cibeles, porque creían que era lo que podían hacer. "No podíamos dar 17.000 pero podíamos poner una grande", ha trasladado. Ahora no está por estar el edificio en obras pero volverá a ondear.

Carmena ha contado que una vez leyó que las personas que estaban en campos nazis les daba felicidad ver "una fotografía con algo bello". "Cuando estamos todos en una situación limite, que se sepa que hay una ciudad que quizás el nombre no se conoce pero en el que hay un gran cartel de bienvenida yo estaba segura de que eso podía hacer más feliz a alguien", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que como no podían venir todos los refugiados han mandado "un fondo directamente a Acnur" todos los años para que si éstos no pueden venir se construyera un edificio allí. "¿Por qué no hacer una casa, una calle de Madrid allí? Si ellos no vienen hagamos una calle de Madrid donde puedan estar los refugiados. Que Madrid lidere y acoja", ha dicho.