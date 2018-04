Aparecen carteles y pintadas en el Palacio de Justicia de Pamplona contra la sentencia a 'La Manada'

Las redes sociales convocaron una concentración frente al Palacio de Justicia de Pamplona tras conocerse la condena a nueve años de cárcel para los cinco miembros de 'La Manada' por abuso sexual a una joven de 18 años durante San Fermín de 2016.

Tras la manifestación, en la que se corearon consignas como 'no es abuso, es violación' o 'no es no', los manifestantes empapelaron las puertas del edificio público con carteles y pintadas contra la condena a 'La Manada' por considerarla inferior a lo esperado.