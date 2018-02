Un año sin Pablo Ráez: las donaciones de médula ósea bajan pero se mantienen por encima de las previsiones

El incremento en el número de donaciones de médula en Málaga y en el conjunto de España se debió a él y a sus mensajes. Hace un año que falleció Pablo Ráez, el joven deportista marbellí que hizo viral su lucha contra la leucemia, su mensaje 'Siempre fuerte' y su reto de llegar al millón de donantes de médula. Pese a que el número de donaciones ha disminuido en 2017 aún es mayor que antes de su irrupción en las redes sociales y en la vida de muchas personas aquel mes de agosto de 2016.

Los datos son fríos pero no lo que hay detrás de ellos. Las donaciones de médula ósea en Andalucía en el año 2015 ascendieron a 8.553. Un año después, tras su llamamiento y su lucha contra la enfermedad, el ejercicio se cerró con 33.951. Es decir, se cuadruplicó. El pasado año 2017 fueron 19.923 en el conjunto de la comunidad autónoma.

De los 1.864 donantes de agosto de 2016 se pasó a los 7.500 de septiembre de ese mismo año para posteriormente descender, pero siempre en unos números muy por encima de los objetivos anuales del Servicio Andaluz de Salud, que era ese año de 4.463 donantes en toda la comunidad autónoma.

El año 2017 se inició con 1.587 donaciones de médula recibidas en enero y 1.411 en febrero, mes en el que Pablo murió. Esa lucha que protagonizó elevó el número en el mes de marzo, con 4.466, mismo objetivo para todo el año de los profesionales sanitarios.

Desde entonces el número ha descendido pero se ha mantenido en unos niveles impensables hace años. De los 1.855 de mayo se pasó a los 853 de diciembre, un mes que, no obstante, no suele ser bueno para las donaciones en general, como ocurre con las de sangre, por el mayor número de viajes que se efectúan, la Navidad, etcétera. El director del Centro Regional de Trasfusión Sanguínea, Isidro Prat, ha destacado el efecto que tuvo Pablo Ráez en el incremento en la donación de médula ósea no sólo en Málaga sino a nivel nacional. Una figura "muy mediática" y cuya reivindicación se hizo viral y que continúa ayudando a los datos de donación.

"Tuvo un efecto muy positivo en todos los aspectos, caló en toda la población, el número de donantes aumentó muchísimo y sigue muy elevado aunque es verdad que ha ido descendiendo", ha resaltado, al tiempo que ha subrayado que promocionó la donación en general y no sólo para él: "una actitud personal muy importante y de agradecer".

El legado de Pablo Ráez sigue y debe seguir presente. Tras los 8.553, 33.951 o 19.923 donantes de médula ósea en Andalucía, Ceuta y Melilla en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, hay pacientes, personas que necesitan esa donación para seguir adelante.