Un alcalde socialista conmemora el Día de la Mujer con un taller de automaquillaje y un concurso de lotes de belleza

El alcalde socialista de Beniflá, David Rivas, ha decidido conmemorar el la huelga feminista del 8 de marzo, con un taller de maquillaje y un sorteo de un lote de productos de belleza para las vecinas de la localidad valenciana.

No han tardado en llegar las críticas. El Partido Popular no solo ha pedido a Mónica Oltra y Ximo Puig que el concurso " se desautorice y tomen cartas en el asunto". También han exigido "dimisiones urgentes" del Partido Socialista del consistorio, pues consideran que con este cartel "se burla y menosprecia" a la mujer.

No obstante, el Ayuntamiento de Beniflá no ve ningún motivo para cancelar el taller. Según el alcalde, "no es algo desagradable" para las mujeres. El edil valenciano se escuda diciendo que al taller pueden asistir tanto hombres como mujeres, y que no ve necesario pedir dimisiones.

Además, Rivas afirma que el taller va a seguir en pie y que no va a dimitir, ya que la actividad es de libre participación, "organizada por una mujer y dirigida para mujeres"

Óscar Gamazo, diputado nacional del Partido Popular, también se ha sumado a la denuncia afirmando que "el próximo 8 de marzo no va de neceseres ni pintalabios, va de reivindicar la eliminación de las barreras que siguen encontrando las mujeres a pesar de los avances logrados".