El alcalde de Lecrín (Granada) recula: no habrá subasta de mujeres para bailar el Día de los Santos Inocentes

La concejala de Cultura de Lecrín, que participó en esa rueda de prensa junto al alcalde, también considera que sus palabras se han sacado de contexto. Pero al Instituto andaluz de la Mujer no le vale esa excusa y ya ha exigido al ayuntamiento de la localidad la inmediata retirada de la puja para bailar con mujeres.

Aseguran que se trata de una práctica machista que en nada contribuye a generar una sociedad igualitaria, algo que comparten también desde el Partido Popular. Eva Martín, vicesecretaria general del PP de Granada, tilda de "indignante" la actitud de la Diputación provincial, a la que acusan de falta de "contundencia" en la condena de un acto "retrógrado" como una puja de mujeres.

A su vez, los populares han aprovechado para preguntar a Susana Díaz (PSOE), líder del Ejecutivo autonómico andaluz, si comparte "la política machista de subastar mujeres" que el Ayuntamiento de Lecrín planteaba recuperar como fiesta tradicional.

Desde el ayuntamiento aseguran que las subastas del sábado serán sólo de productos tradicionales y que en ningún momento se subastarán mujeres. Pese a la polémica generada en torno a la recuperación de esta fiesta, son varios los vecinos -y vecinas- de Lecrín los que no verían con malos ojos la vuelta de una tradición como esta.

El alcalde lamenta que se haya "malinterpretado" la puja de mujeres

Salvador Ramírez, alcalde socialista de Lecrín, ha lamentado la "malinterpretación" que se ha hecho de la puja de mujeres que proponía recuperar y ha garantizado que en ella "no sólo no se subastan mujeres" con las que bailar, sino que puede participar cualquier persona que quiera gastar una inocentada a un conocido pujando para someterle a un reto.

Ramírez ha reconocido que quizá fue "erróneo" poner como ejemplo de la puja el que un hombre ofreciera dinero para bailar con la esposa del alcalde y éste, para evitarlo, subiera la aportación.

No obstante, ha insistido en que "lo que se está diciendo no es la realidad" y ha precisado que el Ayuntamiento no organiza esta iniciativa, que parte de los mayordomos de las fiestas y forma parte de las rifas de juguetes, jamones y otros productos que se llevan a cabo para recaudar dinero para las fiestas y para mantener la parroquia.

El regidor garantiza que la puja es para todos: "niños, mujeres, hombres, abuelos", los cuales le dicen a los alguaciles en secreto y de forma anónima su aportación para que uno de los asistentes haga algún reto; desde bailar, a cortarse el pelo o darse un paseo por el recinto, aportando para ello una cantidad de dinero que la persona retada puede elevar si quiere evitarse el mal trago.

El Ayuntamiento defiende que no pone dinero en esta iniciativa, sólo deja el local para que se desarrollen las rifas, y llama a los ciudadanos a asistir el próximo sábado para ver "la realidad" de esta tradición "altruista" que está inspirada en las "inocentadas" y en la que, según ha subrayado, "no se subastan personas".

Esta puja, que tiene más de un siglo de tradición y se pretende recuperar este año, ha desatado la polémica en las redes sociales a raíz de la difusión de un vídeo donde el alcalde de la localidad explicaba el martes en rueda de prensa en qué consistía.

Según relataba, "lo que se quiere recuperar es la fiesta de bailes, de pedir, de pujar por una persona". "Yo voy a lo mejor con mi mujer y llega un hombre y dice, '10 euros por que la señora del alcalde baile con otra persona' y el alcalde, que está un poco mosqueado dice 'mi mujer cómo va a bailar con éste'. 15 euros el otro puja" y "vamos pujando, pujando y así se recopila dinero para la fiesta".

PP, PSOE, IU y Vamos Granada, entre otras formaciones, han rechazado la medida y, junto a la Diputación de Granada, han pedido su suspensión.