El acusado de asesinar a Laia en Vilanova i la Geltrú: "Que me maten o me entreguen a la familia"

En su comparecencia ante la juez, el acusado de matar a la niña de 13 años hallada muerta bajo un colchón en Vilanova i la Geltrú únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, para exponer que el día del crimen se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Precisamente su abogado explicó ante los medios de comunicación que su defendido dice no recordar nada de lo que pasó. "No sé si soy o no un monstruo", manifestó en sede judicial el acusado, quien dice que se dio cuenta de que la niña estaba en su casa cuando ya estaba muerta. En su declaración pidió perdón si hizo "algo" y afirmó: "Que me maten o me entreguen a la familia".

Antes de tomar declaración al detenido, la magistrada encargó una exploración forense del detenido para determinar si se encontraba en condiciones de declarar, después de que así lo solicitaran tanto su defensa como la Fiscalía.

Una vez el informe forense determinó que el detenido, de 42 años, estaba en condiciones de declarar, se ha iniciado su comparecencia ante la magistrada, poco después de las 19.00 horas de la tarde, que se ha prolongado hasta las 22.40 horas. El hombre se había negado a declarar ante los Mossos d'Esquadra.