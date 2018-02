Acabar con la pobreza infantil en España costaría 4.000 millones de euros: "No es una prioridad del Gobierno, los niños no votan"

"El problema es que la recuperación económica no se está convirtiendo en una recuperación social, se mantiene la situación de pobreza crónica", asegura Conde.

El responsable de Save the Children explica que "solo un 15 % de los menores que han vivido en contexto de pobreza es capaz de salir de ahí y eso socialmente es un fracaso enorme; la pobreza en España es hereditaria, es muy difícil nacer en un contexto de pobreza y no ser un adulto pobre".

Para Andrés Conde urge una respuesta social. "Incluso demográficamente necesitamos compensar la situación de esos niños y darles oportunidad de desarrollo; si no hacemos nada, van a ser para siempre clases dependientes del Estado".

Si sabemos cuánto cuesta poner fin a la pobreza, ¿por qué no se hace? "Porque no es prioridad, los niños no votan, y el reconocimiento de la prevalencia de la pobreza infantil sería asumir un fracaso político, no del partido en el Gobierno, porque esto viene de antes".

Junto a una prestación por hijo a cargo para familias por debajo del umbral de la pobreza severa, plantea medidas integrales como atacar la pobreza desde la vivienda, la sanidad, la educación y las transferencias sociales.