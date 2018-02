Un roedor 'duchándose', la última sensación viral que esconde un cruel caso de maltrato

Seguro que lo has visto ya. Si no, posiblemente no tarde mucho en llegar a tu teléfono móvil. La última sensación viral de Internet está arrasando en todo el mundo. En el vídeo aparece un roedor que, de forma divertida, se frota la cabeza y el cuerpo para quitarse el jabón.

El animal se mueve bajo el agua como si fuera un humano. La secuencia de imágenes de sus curiosos movimientos han logrado millones de visualizaciones tanto en Youtube como en otras redes sociales. Lo que no se había contado hasta ahora es que, en realidad, se trata de un terrible caso -otro más- de maltrato animal.

¿La prueba? Lo ha desvelado el propio autor del vídeo. José Correa, un conocido DJ de Perú, explicó al medio británico Metro que fue él quien quien grabó toda la escena. En concreto, Correa relata que capturó los extraños movimientos del roedor cuando entró a un baño público de la localidad de Huaraz.

"Estaba restregándose el cuerpo con las patas, como hacen los humanos", asegura el músico. Pero a partir de aquí, ofrece la dos claves que esconde lo que en principio parecía un entrañable vídeo. La primera, y de menor importancia, es que no se trata de un rata, tal y como se había afirmado. El animal de las imágenes es un 'paracana', una clase de roedor cuyo hábitat común se encuentra en Sudamérica.

La segunda clave, la grave, es que este paracana no se está duchando realmente. Según un investigador de roedores urbanos de la Universidad de Helsinki con el que contactó el portal Gizmodo, "los movimientos del roedor son muy raros" y cree que el animal "no haría eso a menos que haya algo de lo que realmente quiere deshacerse".

El investigador apunta a que lo que está pasando realmente es que el roedor intenta zafarse de forma desesperada de todo el jabón que impregna su cuerpo, consecuencia de lo que podría ser una broma de muy mal gusto que ha llevado al animal a actuar de esa forma tan extraña.