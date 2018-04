La revista Mongolia vuelve a llevar a Ortega Cano a su portada pese a la multa de 40.000 euros

Ortega Cano ganó el juicio a la revista Mongolia por el cartel en el que ponían su cara en el cuerpo de un marciano. Para la jueza, la portada supone una "burla" al torero e incluso dice que aparecer debajo del encabezamiento 'Mongolia' es despectivo.

Sin embargo, Edu Galán y Darío Adanti ya han dejado claro que "Mongolia no se rinde" y que no va a ser tan fácil detenerles. "Estamos hartos de que Ortega Cano haya pagado 180.000 euros por matar a una persona y nosotros 40.000 por un chiste", contaban en Al Rojo Vivo.

Y una prueba de sus palabras es la última portada, en la que aparece Ortega Cano al volante de un coche con elementos como alcohol, símbolos españoles, píldoras o dinero. "Cómprala antes de que pidan su retirada", avisan desde Twitter.

Con el titular "Ortega embraga", el torero aparece al volante de un coche junto a un texto en el que se puede leer: "La portada que nuestros abogados nos recomendaron no publicar".

En el interior de la revista, los humoristas anuncian una entrevista con Ortega Cano como la que se pudo ver en Informe Mongolia, en la que el diestro avisaba: "No teníais derecho a meteros con la virgen de Cartagena, os váis a cagar".