¿Qué significa 'Kwijibo'? La RAE también tira de referencias de Los Simpson para resolver dudas semánticas

Un dicho muy popular entre los jóvenes nacidos en la generación milenial y consumidora impulsiva de la cultura pop refiere a una de las series de televisión de mayor éxito de la historia: "Se pueden tener conversaciones completas usando frases de Los Simpson".

También se puede responder a preguntas de cualquier tipo aludiendo a las expresiones más significativas de la familia amarilla. Sin embargo, lo que uno no suele esperarse, y quizá por eso cause mayor sorpresa y risa, es que, más allá de los jóvenes, esta forma de reivindicar y homenajear al holgazán de Homer y al resto de protagonistas y personajes secundarios también es usada entre adultos e incluso entre instituciones y organismos de reconocido prestigio.

Es el caso, en esta ocasión, de la Real Academia de la Lengua Española. En concreto, un usuario, '@qterry12', preguntó a la RAE, probablemente en busca de la risa cómplice con la Academía, por el significado de la palabra 'Kwijibo'. ¿Te suena? Si no es así, quizá no eres un fiel seguidor de Los Simpson. Pero sí parece serlo el Community Manager de la cuenta de Twitter de la RAE.

Si no, al menos ha dedicado un mínimo esfuerzo para responder al poner la palabra 'Kwijibo' en Google con intención de conocer su significado. En cualquier caso, con conocimiento o no de su definición, lo cierto es que la RAE no ha querido dejar sin resolver la duda del usuario, y le ha respondido de la forma correspondiente.

"#RAEconsultas Palabra inventada por Bart Simpson en una partida de «scrabble»". Ahora bien, y tal y como plantea un usuario poco después: ¿significa eso que la palabra no es válida?