Lluvia de críticas a Dulceida tras publicar unas fotos en África: "Date una ducha de humildad"

Las críticas a Dulceida y Alba Paúl no han parado de crecer en las redes sociales tras ver algunas publicaciones que han subido a sus perfiles disfrutando de un desayuno en medio de la selva africana, regalando unas gafas de sol a niños africanos o dándose un baño en Cape Town, donde hay sequía extrema.

Una de las polémicas fotos de Dulceida en África | Instagram

Los usuarios de redes sociales han dejado críticas como estas: "Vais a Ciudad del Cabo, que en unos meses será la primera ciudad el mundo en quedarse sin reservas de agua, donde se ha limitado a los residentes el uso del agua a 25 litros diarios y os preparáis un baño para una foto postu de Instagram cuando se estima que una ducha normal son ya 20 litros de agua??? Las normas no se aplican a vosotras o cómo? Os creéis superiores a los demás? Vergüenza me daría", "No te entienden, Aída, ¿y lo feliz que son esos niños pobres y hambrientos cuando llega el influencer de turno con cámaras y productos para promocionar en instagram?".

La influencer ha querido responder a todos aquellos que la critican con un mensaje en Twitter: "Daos una ducha de educación".

Un mensaje al que también ha respondido Alba Paúl: