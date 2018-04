Las veces que doña Sofía sí pudo hacerse una foto con sus nietas en la misa de Pascua en Palma

RIFIRRAFE ENTRE DOÑA SOFÍA Y LA REINA LETIZIA

La reina emérita no siempre ha tenido tan difícil fotografiarse junto a sus nietas. En años anteriores, la misa de Pascua de la Catedral de Palma fue escenario del encuentro fotográfico entre doña Sofía y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La reina Letizia también estaba presente y no la escena no siempre acabó en rifirrafe real.