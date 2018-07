La frase de Paula Echevarría que ha desatado el enfado de Joaquín Cortés: "Ahí se ve el nivel cultural de las personas"

Joaquín Cortés ha decidido publicar una serie de imágenes en sus stories de Instagram donde habla abiertamente de lo que siente tras estas declaraciones: "Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto, y sobre todo, la falta de humanidad. Llevábamos año luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces".

Además, Joaquín asegura que "pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti", para continuar con un "lo que has dicho y cómo lo has dicho. El daño que causan tus palabras a muchísimos niños y niñas que te siguen y a otras muchas más personas. No hay derecho. Y no se arregla con un 'lo siento'".

Unos mensajes que ha rematado con una fotografía donde pide respeto e igualdad:

"Esta foto me la hice el otro día en la última gala antes de salir... los personajes públicos debemos intentar tener cuidado con lo que decimos e intentar promover siempre el amor y el respeto por diferentes culturas, razas o sexos, ante todo en la vida hay que ser tolerantes. Y hay que empezar por uno mismo... porque muchas veces no somos conscientes del daño que podemos causar a terceras personas que no tienen culpa de nada... Tú no eliges en qué país naces, en que cultura o de qué género u orientación sexual eres... solo podemos sentirnos orgullosos de lo que somos porque en todos los lugares se puede encontrar la belleza del ser humano... Así que ante todo respeto".