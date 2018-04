Javier Ambrossi deja Twitter tras la lluvia de críticas a Dulceida: "Estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto"

Javier Ambrossi ha decidido dejar Twitter el mismo día en el que se produjo la lluvia de críticas recibida por su amiga Dulceida. El director de 'La Llamada' publicó un comunicado a través de la red social en el que explica los motivos que le llevan a cerrar su cuenta:

"Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se general falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".

La polémica con Dulceida saltó con la publicación de las fotos de su viaje a África. La publicación de algunas fotos en su Instagram en las que regala unas gafas de su marca a niños africanos, o en las que sale disfrutando de un baño (mientras el país sufre sequía extrema) han desatado las críticas en redes sociales.

La propia Aida Domenech también se defendió de las críticas con un mensaje a través de Twitter en el que pedía a los usuarios que se dieran "una ducha de educación".