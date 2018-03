"¡Investidme o me cargo la Navidad! ¡Que estoy muy loco!", así ve 'El Jueves' el debate de investidura

Que una portada de 'El Jueves' dé que hablar no es algo nuevo. De hecho, algunas de ellas han llegado a ser vetadas. En la última que han publicado, en la que expresan su opinión sobre el debate de investidura de Mariano Rajoy, la Virgen María y San José miran asustados cómo Mariano Rajoy toma al Niño Jesús como rehén. "¡Investidme o me cargo la Navidad!", exclama.

En apenas unas horas, como también es costumbre en esta publicación, las reacciones de los lectores, de un extremo a otro, no se han hecho esperar. "Por cojones no. Por democracia. Miraos los resultados de las dos últimas elecciones... Que no lo pilláis aún", critica una usuaria de Twitter. "¿Democracia? Corruptos votando corruptos. ¡Vegüenza de gente!", responde otra usuaria. Estas han sido las chispas que han prendido la pólvora que ha incendiado las redes.