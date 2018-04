Esta es la respuesta de Leticia Dolera a quienes la critican por una portada

A través de Twitter, Barbie Xanax denunció las diferencias que hay en las revistas según haya en las portadas hombres o mujeres y Leticia Dolera retuiteó la imagen.

Poco después, Yazmin Boll acusó a la actriz de hipócrita con la imagen de una portada que Dolera protagonizó: "Pero vamos a ver, maja". A pesar de que ha habido quienes consideran esta respuesta una zasca, la propia Leticia Dolera ha defendido que no es así: "Esto no es un zasca, es otra portada que, aunque sea con mi imagen, sólo me da la razón. Obviamente, no habéis entendido nada de mi tuit. Una pena que se os escape el machismo entre las teclas".