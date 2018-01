La "emotiva conversación" de Ricky Martin con sus hijos para explicarles por qué tienen dos papás

Ricky Martin sabía que "ese día llegaría y tendría que ser claro": se trata de la pregunta que le formularon sus hijos Matteo y Valentino sobre por qué tienen dos papás. El cantante, que se ha casado recientemente con Jwan Yosef, un pintor sirio de nacionalidad sueca, asegura que hizo un ejercicio de normalización con sus hijos.

"Mucha gente me dice: 'tus hijos salen en la portada de las revistas', y yo solo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", asegura el artista que puntualiza que "es un hermoso sentido de libertad".

El artista puertorriqueño Ricky Martin anunció hace unos días que ya se casó con su novio, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantenía una relación desde 2016: "Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber".

El famoso arista detalló que se llevaron a cabo todos los procesos necesarios, incluida la firma de los documentos que permitieron formalizar el matrimonio. La pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres.