Cristina Pedroche sigue compartiendo con sus seguidores la felicidad que está viviendo pese a no tener vacaciones, y su última publicación es la que más reacciones está generando. La zapeadora ha subido a su instagram una foto en la que aparece desnuda en la bañera disfrutando de unas espectaculares vistas de Singapur. La publicación ha conseguido más de 53.000 likes en sus primeras 24 horas en la red.

Las fotos de mis "no vacaciones" en el blog 😘😘😘 #pedrochesinvacaciones #peronomequejo #muyfeliz❌⭕️⚡️🐽 (Link en la bio) Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 31 de Ago de 2016 a la(s) 5:45 PDT

No es la primera foto que publica Pedroche de sus "no vacaciones", y es que muchos seguidores no dejan pasar la oportunidad de seguir su camino a través de las redes sociales.

❌⭕️⚡️🐽 Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 8 de Ago de 2016 a la(s) 5:56 PDT

Buenos días!!😍😍❤❤ Hoy va a ser un gran día...lo presiento😊 Espero q vosotros también tengáis un día maravilloso!! Y muchísimas gracias a los chicos de @hotelscombined.es que me ayudan siempre con los hoteles!! Os adoro bonitos 😘 Una foto publicada por cristipedroche (@cristipedroche) el 17 de Ago de 2016 a la(s) 1:11 PDT

