Amaia Montero pide perdón después de su polémica actuación en Cantabria

Amaia Montero ha intentado zanjar la polémica tras su concierto en Piélagos, Cantabria, disculpándose a través de las redes sociales con su canción 'Me equivoqué'. En Twitter, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha publicado el vídeo del tema al tiempo que ha pedido disculpas "por el afecto y cariño al público y al equipo".

El arranque de gira tras sacar a la luz su nuevo disco 'Nacidos para creer' ha estado lleno de polémica. Durante su actuación en Piélagos, con motivo de las fiestas de San Antonio, parte de los asistentes le acusaron de desafinar o no cantar a tiempo. Hubo incluso quienes dijeron que se encontraba "borracha" o "puestísima".

Por su parte, Amaia Montero aseguró que todo se debió a unos severos "problemas de sonido". "Tuvimos bastantes problemas de sonido y seguramente tendría que haberme retirado del escenario, pero por una cuestión de absoluto respeto hacia el público no me rindo jamás", resumió en declaraciones al programa Anem de Tarda de Radio 4.

En esta línea, añadió: "Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse... El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Está una harta, voy de polémica en polémica".

Así, explicó Amaia Montero que todo empezó con problemas para escuchar bien su "pinganillo", donde tiene una "mezcla concreta" de la música: "No escuchaba bien a la batería y se descompensó. Tuvimos muchos problemas de sonido y todo eso hace que se vaya generando un cúmulo de situaciones".