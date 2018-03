El 'zasca' de Selena Gómez a Justin Bieber por amenazar con cerrar su cuenta de Instagram

La relación entre Selena Gómez y Justin Bieber ha protagonizado un nuevo capítulo. Los que fueran pareja en el año 2014 han recibido numerosos comentarios en las redes sociales, hasta tal punto que, en España, el hashtag #SelenaEndedJustinParty ha sido trending topic durante varias horas.

Todo comenzó con la publicación por parte de Justin Bieber, de una fotografía en Instagram. El cantante canadiense pedía a sus seguidores que apoyaran a Richie, la hija del cantante Lionel Richie y, según los rumores, la nueva novia del intérprete de "Sorry".

"Voy a hacer privada mi cuenta si no paran el odio. Esto se está saliendo de control. Si ustedes fueran fans verdaderos, no serían crueles con gente que me gusta", escribió Bieber a sus seguidores. Las reacciones no tardaron en llegar, sobre todo la de su ex pareja, Selena Gómez.

"Si no puedes con el odio, entonces deja de subir fotos con tu novia. Debería ser algo especial entre tú y ella. No te enfades con tus fans, ellos te han apoyado antes que nadie", contestó la cantante. Tras esta reacción, las redes sociales se han inundado de mensajes en apoyo a Selena.